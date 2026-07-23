Судороги в тайге: как врач по телефону и вертолет спасли туристку в Кузбассе

В горах Кузбасса 23-летняя девушка внезапно рухнула на землю в судорогах. До ближайшего города Междуреченск оставалось около 80 километров. Она находилась в походе вместе с отцом. Трагедия произошла возле известного ориентира для туристов — приюта Тайжесу, который расположен недалеко от популярной достопримечательности Поднебесные Зубья, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, испуганный отец немедленно позвонил в скорую помощь, чтобы спасти дочь. Медики оперативно приняли решение: добраться до места происшествия на вертолете. Пока борт летел, специалисты не теряли времени — врач скорой из Междуреченской городской больницы начал спасать пациентку прямо по телефону. Он инструктировал отца, что делать, чтобы облегчить состояние девушки до прибытия врачей.

Когда вертолет с бригадой медицины катастроф достиг тайги, специалисты уже были готовы к работе. Они стабилизировали состояние пациентки и подготовили ее к транспортировке в Междуреченск. Девушку доставили в больницу, где она пришла в себя и получила необходимую помощь.

«Причиной приступа было заболевание, спровоцировавшее нарушение углеводного обмена», — сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Благодаря слаженным действиям медиков и оперативной эвакуации жизнь туристки была спасена. МЧС и врачи в очередной раз напоминают туристам о необходимости быть осторожными в походах и всегда иметь при себе средства связи.

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