Жители Уфы жалуются на переполненные автобусы: люди ехали с открытыми дверями

Жители Уфы жалуются, что автобусы настолько переполнены, что ехать в них опасно. Люди рассказали об одном инциденте. Пассажиры еле вошли в транспортное средство, двери не закрылись. Водитель, не обращая на это внимание, начал движение, пишет ИА «МедиаКорСеть» .

Читатели Mkset прислали в редакцию фото. В салоне, действительно, было очень много людей. Женщина, которая стояла на последней ступеньке автобуса, переживала, что может выпасть. Она просила, чтобы другие пассажиры передали водителю просьбу закрыть двери.

Это не единичный случай. Жители периодически оставляют негативные отзывы о работе городского транспорта в социальных сетях.

Ранее мы сообщали, что вытолкавший девушку-подростка из маршрутки в Нижнем Тагиле водитель заявил, что она сама его спровоцировала.