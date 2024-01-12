Вытолкавший девушку-подростка из маршрутки в Нижнем Тагиле водитель заявил, что она сама его спровоцировала

Руководство компании-перевозчика «Союз-НТ» предоставило комментарий водителя из Нижнего Тагила, который вытолкал из маршрутки несовершеннолетнюю пассажирку. Он уверен, что девушка спровоцировала его на акт насилия своим наглым поведением, сообщает tagilcity.ru .

Однако, любое объяснение не оправдывает действий взрослого мужчины, который находился на рабочем месте, уточняет руководство компании-перевозчика.

Инцидент произошел в Нижнем Тагиле в среду, 10 января. У потерпевшей и водителя разные версии того, что стало причиной конфликта. Девушка рассказала, что водитель был груб по отношению ко всем пассажирам. Когда она передавала деньги за проезд, уронила несколько монет. Мужчина ударил ее и начал силой выталкивать из маршрутки.

«Неожиданно, уже на выходе водитель 36-й маршрутки набросился на несовершеннолетнюю девочку с оскорблениями и кулаками. […] Девушка тут же, не удержавшись на ногах, полетела кубарем с лесенки на землю», — рассказал один из очевидцев случившегося.

Водитель рассказывает, что девушка была с подругой. Она небрежно бросила деньги. На замечание водителя ответила с использованием нецензурной лексики. Вела себя вызывающе и дерзко.

«Но это, конечно, не служит оправданием его поступка», — отмечают в компании-перевозчике Нижнего Тагила.

В компании проводят собственное расследование. Делом также занимается прокуратура.

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