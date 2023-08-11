Жителя Тюменской области, который закопал корову, подозревают в убийстве односельчанки

Megatyumen.ru рассказывает, что в Тюменской области нашли тело жительницы деревни Чебурга. Поиски женщины начались 6 августа. Она ушла в лес, но так и не вернулась.

Волонтеры начали поисковые работы. Спасатели осматривали территории вблизи деревни Чебурга, которая окружена болотистой местностью. Активисты не успели начать поисковые работы непосредственно на территории самой деревни, потому что без болотохода это было сделать невозможно. Местные жители Чебурги сообщили, что нашли тело 57-летней Зинуры Ишбулаевой и передали данные в полицию, а также волонтерам.

Тело нашли недалеко от дома одного местного жителя, которое люди называют «Рыжим». Поведение мужчины всегда считали странным, поэтому односельчане уверены, что он виновен в гибели пропавшей женщины. Ранее житель деревни Чебурга убил корову, а потом закопал ее на территории своего двора.

В настоящее время участковый проводит опрос жителей деревни и разбирается в ситуации. В СУ СК по Тюменской области сообщили, что будут передавать изданию актуальную информацию.