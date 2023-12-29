Жителю Татарстана, который нанес 60 ударов ножницами любовнице отца, суд вынес приговор

В пятницу, 29 декабря, Верховный суд Татарстана вынес приговор 24-летнему местному жителю, который нанес около 60 ударов ножницами в область шеи женщине, а после ударил ее сковородкой, пишет интернет-портал KazanFirst . От полученных ударов женщина скончалась. Мужчина испытывал ненависть к убитой и руководствовался желанием отомстить.

Убитая женщина была любовницей отца осужденного татарстанца. Сообщается, что его мать узнала об измене мужа. На нервной почве у женщины случился инсульт.

Тело убитой любовницы нашли в доме. Оно было обезображено. Подозреваемого задержали через несколько дней. Инцидент произошел летом 2022 года в селе республики. Первое заседание по делу состоялось в апреле 2023 года.

Суд приговорил татарстанца к 15 годам лишения свободы в колонии строго режима. Также молодой человек обязан выплатить семье убитой 50-летней женщины два миллиона рублей в качестве компенсации.

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