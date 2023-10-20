«Указывает на измену партнера»: ясновидящая рассказала, какие приметы действительно работают

В нашей культуре существует множество примет и поверий. Некоторым они кажутся глупыми и забавными пережитками прошлого. Но существует несколько примет, которые действительно работают, а опыт, накопленный предками, может помочь избежать серьезных бед.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, почему не стоит относиться к приметам скептически, и какие из них работают всегда.

По ее словам, одной из самых забавных, но никогда не обманывающих примет является прыщ на носу. Причем особенно важно, где именно на носу он вскочил.

«Если у вас появился прыщ на кончике носа — это может быть знаком того, что кто-то тайно влюбился в вас. А вот прыщ на переносице указывает на измену партнера», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если на ваше окно сел голубь, то надо радоваться, убеждена ясновидящая, ведь он считается символом любви — это очень хороший и добрый знак. А встреча с черным котом, которого все так боятся, вовсе не является знаком грядущего несчастья.

«Не стоит раскрывать зонтик в доме, даже если вы хотите высушить его после дождя. Считается, что раскрытый зонт принесет несчастье. Если вы уронили ложку — ждите гостей, если нож — значит, придет мужчина. Нельзя передавать деньги через порог — будете терять крупные суммы», — добавила ясновидящая.

Верить или не верить — решать вам, но эти приметы действительно работают, заключила Мишина.

Ранее ясновидящая рассказала, кто будит людей по ночам.