Жительница Екатеринбурга Петрова, которая занимается зимним плаванием, дала советы по купанию в проруби на Крещение

Жительница Екатеринбурга Анна Петрова на протяжении шести лет занимается зимним плаванием. Женщина рассказала, каких ошибок не стоит допускать при окунании в прорубь на Крещение Господне, сообщает tagilcity.ru .

Анна Петрова призывает отказаться от употребления алкоголя не только до купания, но и после. Спиртные напитки расширяют сосуды, что негативно отражается на работе сердца. То, что алкоголь согревает — это миф. Чтобы не замерзнуть, лучше взять с собой термос с чаем.

«Ваша одежда также должна быть теплой и свободной, чтобы легко можно было бы переодеться из мокрого в сухое. Никаких колготок, леггинсов», — беседе с TagilCity.ru делится советами для новичков жительница Екатеринбурга Анна Петрова.

Есть требования и к обуви — она не должна скользить. Подойдут валенки или теплые широкие тапочки. Спикер не рекомендует в первый раз окунаться с головой, поэтому шапку можно не снимать. Важно не забыть полотенце и теплый халат.

Особенное значение имеет психологической настрой: никакой спешки и паники. Если человек почувствовал, что при захождении в воду испытывает дискомфорт, то лучше отложить ныряние на следующий раз.

Анна отметила, что после того, как увлеклась зимним плаванием, перестала болеть простудными заболеваниями, нашла новых друзей-единомышленников и чаще пребывает в хорошем настроении.

«Сначала раз в неделю просто приходила и окуналась, потом потихоньку уже начала плавать — 25, 50 метров. Сейчас зимним плаванием занимаюсь регулярно два раза в неделю и уже не представляю свою жизнь без холодной воды», — поделилась екатеринбурженка с TagilCity.ru.

Ранее терапевт Ирина Тыщенко рассказала, почему окунаться в прорубь раз в год опасно для организма.