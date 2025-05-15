Жительница Кузбасса оштрафована за ложный донос о грабеже с целью обмана супруга

Жительница Новокузнецка рассказала сотрудникам правоохранительных органов вымышленную историю об ограблении. Таким образом она хотела оправдаться перед супругом. Правоохранители выявили обман, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на полицию Кузбасса.

В ведомстве рассказали, что девушка обратилась в отделение полиции в сентябре 2024 года. Она утверждала, что возвращалась домой из гостей. По дороге на нее напал высокий молодой человек, который был одет в одежду черного цвета. Нападавший забрал сумку горожанки.

«Полицейские незамедлительно приняли меры для раскрытия ограбления. Предполагаемое место происшествия обследовала следственно-оперативная группа, ориентировки о розыске злоумышленника были переданы патрульным нарядам полиции и Росгвардии», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что сотрудники провели опрос местных жителей и обход прилегающей территории. Они собрали видеоматериалы. Камеры были установлены на фасадах частных домов и магазинов. По факту происшедшего было возбуждено уголовное дело. Пострадавшая регулярно отвечала на вопросы правоохранителей. Иногда ее показания не соответствовали прежней информации. Однако у сотрудников не было оснований усомниться в их правдивости.

В ведомстве рассказали, что заявительница была обнаружена на записи видеокамер. Она вышла из такси и зашла домой. В руках у нее была сумка, которую похитили. Правоохранители провели обыск и обнаружили дома у девушки якобы украденные вещи. Выяснилось, что девушка всю ночь гуляла с подругой. Историю с ограблением придумала, чтобы избежать ссоры дома с мужем.

«После сбора достаточной доказательственной базы уголовное дело было направлено на рассмотрение в суд, который признал фигурантку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.», — указано в сообщении полиции Кузбасса.

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