В Российском союзе туриндустрии перечислили правила поведения при потере документов

Как правило, ни один турист не застрахован от неприятных сюрпризов на отдыхе за рубежом. Потерянный паспорт, украденная сумка с телефоном и деньгами, развод мошенников при заселении могут серьезно омрачить долгожданный отдых. В Российском союзе туриндустрии рассказали, как действовать при потере документов или противоправных форс-мажорных ситуациях во время отдыха за границей. Об этом сообщает "Общественная служба новостей».

Отмечается, что в случае утери документов за рубежом туристам прежде всего нужно обращаться в консульство России в стране отдыха. Кроме того, имеются расширенные страховые пакеты, включающие компенсацию за потерю паспорта и предоставляющие юридическую помощь.

Добавляется, что при потере документов, прежде всего загранпаспорта, путешественники также могут обратиться в посольство РФ, если оно имеется в стране пребывания, где помогут вернуться на родину, оформив справку, удостоверяющую личность. Однако путешественникам рекомендуется всегда иметь при себе копию загранпаспорта либо его фотографию, а также иные документы. Также туристы могут воспользоваться услугой имущественного страхования, которое покрывает кражи или повреждение личных вещей.

Ранее сообщалось, что в Гаване увеличились случаи нападений на туристов: пострадали российские девушки.