Жительница Волгограда украла паспортные данные из группы автошколы, чтобы оформить кредит

31-летняя жительница Волгограда обучалась в автошколе, где смогли обманным путем завладеть личными данными людей, с которыми училась в одной группе. Таким образом, женщина хотела взять кредит на чужие сторонние данные на сумму более полмиллиона рублей, сообщает novostivolgograda.ru .

В группе с женщиной обучалось 40 человек. Именно столько заявок жительница Волгограда отправила в различные микрофинансовые организации. Чтобы отправить заявки, женщина сначала создала различные анкеты, используя специализированные программы. Таким образом женщине удалось оформить кредит на 16 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в Новониколаевский районный суд.

В случае доказательства вины мошенницы, максимальное время наказания может составить 6 лет лишения свободы.

Случаи мошенничества с кредитами – распространенное явление. Так, жительницу Волгограда обманули телефонные аферисты. Они позвонили сообщить, что на ее имя мошенники хотят оформить кредит. Женщину уговорили оформить самой кредит и перевести деньги на безопасный счет. Учительница отдала три миллиона рублей.