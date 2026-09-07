Замена привычным импортерам: российские предприниматели нашли новый источник свежих фруктов

Бизнес РФ захотел наладить поставки гранатов, яблок и сухофруктов из Афганистана

Общество

Российские предприниматели выразили заинтересованность в организации регулярных поставок свежих фруктов из афганской провинции Балх в Российскую Федерацию. Как информирует афганское информационное агентство Bakhtar News, на встрече с местным бизнесом представители РФ обсудили создание инфраструктуры для транспортировки сельскохозяйственной продукции по железной дороге. Ранее из Афганистана в Россию уже поставлялись опытные партии гранатов и яблок.

Контекст и развитие торговых связей с Афганистаном

Ключевые аспекты торгово-экономического сотрудничества:

  • Переговоры в провинции Балх: Представители российского бизнес-сообщества провели переговоры с предпринимателями и представителями частного сектора Афганистана, предложив использовать железнодорожные маршруты для ускоренной доставки фруктов.
  • Интерес к сельхозпродукции: Как отмечалось на российско-афганском бизнес-форуме в Казани, афганская сторона стремится наращивать экспорт плодоовощной продукции, включая сухофрукты, орехи и свежие плоды.
  • Первые поставки: Практический экспорт фруктов из Афганистана в РФ начался в марте прошлого года с партии в 25 тонн гранатов. Позже, в ноябре, в Россию было поставлено 50 тонн афганских яблок.
  • Перспективы логистики: Переход на железнодорожные перевозки позволит значительно увеличить объемы импорта и снизить транспортные издержки.

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