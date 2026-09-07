Замена привычным импортерам: российские предприниматели нашли новый источник свежих фруктов
Бизнес РФ захотел наладить поставки гранатов, яблок и сухофруктов из Афганистана
Российские предприниматели выразили заинтересованность в организации регулярных поставок свежих фруктов из афганской провинции Балх в Российскую Федерацию. Как информирует афганское информационное агентство Bakhtar News, на встрече с местным бизнесом представители РФ обсудили создание инфраструктуры для транспортировки сельскохозяйственной продукции по железной дороге. Ранее из Афганистана в Россию уже поставлялись опытные партии гранатов и яблок.
Контекст и развитие торговых связей с Афганистаном
Ключевые аспекты торгово-экономического сотрудничества:
- Переговоры в провинции Балх: Представители российского бизнес-сообщества провели переговоры с предпринимателями и представителями частного сектора Афганистана, предложив использовать железнодорожные маршруты для ускоренной доставки фруктов.
- Интерес к сельхозпродукции: Как отмечалось на российско-афганском бизнес-форуме в Казани, афганская сторона стремится наращивать экспорт плодоовощной продукции, включая сухофрукты, орехи и свежие плоды.
- Первые поставки: Практический экспорт фруктов из Афганистана в РФ начался в марте прошлого года с партии в 25 тонн гранатов. Позже, в ноябре, в Россию было поставлено 50 тонн афганских яблок.
- Перспективы логистики: Переход на железнодорожные перевозки позволит значительно увеличить объемы импорта и снизить транспортные издержки.