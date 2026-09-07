Дешевле в 3 раза: почему россияне массово ринулись покупать гибриды за 3,5 миллиона
Российская газета: в России возник дефицит бюджетных гибридных кроссоверов
За восемь месяцев 2026 года в России продано 83 тысячи электромобилей и гибридных кроссоверов, что почти вдвое превышает показатели прошлого года. Высокий спрос привел к дефициту наиболее популярных гибридных моделей стоимостью от 3,5 до 4 млн рублей, в частности марки Evolute. Производители уже ускоряют производственные циклы и переводят сборку на полный цикл, чтобы насытить дилерские центры до конца сентября. Об этом сообщает журнал Российская газета.
Причины дефицита и меры по увеличению производства
Основные факторы спроса и стратегия ответа автопроизводителей:
- Причины нехватки машин: Эксперты ГК «Рольф» выделяют три ключевых фактора — удешевление технологии гибридов (появление моделей за 3,5–4 млн руб. вместо 9–12 млн руб.), господдержка льготного лизинга до 925 тыс. руб. для локализованных моделей и ситуацию на АЗС.
- Дефицитные модели: Наибольший недостаток наблюдается по линейке Evolute (i-Joy, i-Space), Exlantix ET8, Geely EX5 и Deepal G318.
- Планы бренда Evolute: Завод «Моторинвест» в Липецкой области планирует кратно нарастить объемы выпуска за счет запуска полного цикла (сварка и окраска кузовов для i-Joy и i-Sky).
- Отказ от импорта: Пресс-служба производителя подчеркивает, что дефицит будет перекрываться исключительно внутренними мощностями полного цикла без ввоза готовых машин из-за рубежа.