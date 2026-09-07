Дешевле в 3 раза: почему россияне массово ринулись покупать гибриды за 3,5 миллиона

За восемь месяцев 2026 года в России продано 83 тысячи электромобилей и гибридных кроссоверов, что почти вдвое превышает показатели прошлого года. Высокий спрос привел к дефициту наиболее популярных гибридных моделей стоимостью от 3,5 до 4 млн рублей, в частности марки Evolute. Производители уже ускоряют производственные циклы и переводят сборку на полный цикл, чтобы насытить дилерские центры до конца сентября. Об этом сообщает журнал Российская газета.