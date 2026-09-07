Танцы на столах: футболисты «Динамо» бурно отметили победу над «Спартаком»

«Динамо» показало кадры из победной раздевалки после матча со «Спартаком»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Динамо»]

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала видео из победной раздевалки после матча седьмого тура РПЛ над «Спартаком» (2:1).

Футболисты бело-голубых бурно отпраздновали успех над принципиальным соперником. Сандро Шварц впервые в своей карьере обыграл красно-белых: в его первый приход в «Динамо» было две ничьих и два поражения в матчах со «Спартаком».

По мнению большинства экспертов, «Динамо» провело лучший матч в сезоне, тогда как «Спартак» — худший.

«Первые 70 минут были отличными с нашей стороны — мы здорово защищались и прессинговали, действовали очень интенсивно, если не брать ситуацию с пропущенным голом. Но надо отметить, что мы отлично отреагировали на него и забили дважды. Сегодня у нас был отличный микс владения мячом и действий вторым номером, когда мы выигрывали большое количество единоборств», — сказал после матча Шварц.

На 72-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве после удаления Константина Тюкавина. Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что красная карточка нападающему была выписана по делу.

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