Танцы на столах: футболисты «Динамо» бурно отметили победу над «Спартаком»
«Динамо» показало кадры из победной раздевалки после матча со «Спартаком»
Фото: [ФК «Динамо»]
Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала видео из победной раздевалки после матча седьмого тура РПЛ над «Спартаком» (2:1).
Футболисты бело-голубых бурно отпраздновали успех над принципиальным соперником. Сандро Шварц впервые в своей карьере обыграл красно-белых: в его первый приход в «Динамо» было две ничьих и два поражения в матчах со «Спартаком».
По мнению большинства экспертов, «Динамо» провело лучший матч в сезоне, тогда как «Спартак» — худший.
«Первые 70 минут были отличными с нашей стороны — мы здорово защищались и прессинговали, действовали очень интенсивно, если не брать ситуацию с пропущенным голом. Но надо отметить, что мы отлично отреагировали на него и забили дважды. Сегодня у нас был отличный микс владения мячом и действий вторым номером, когда мы выигрывали большое количество единоборств», — сказал после матча Шварц.
На 72-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве после удаления Константина Тюкавина. Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что красная карточка нападающему была выписана по делу.