Контроль импульсов: как дыхательные практики помогут финансистам и спортсменам
Neuron: долгий выдох увеличивает чувствительность мозга к награде
Ученые из Германского института питания человека в Потсдаме выяснили, что медленное дыхание с удлиненным выдохом напрямую влияет на принятие решений, делая людей более склонными к риску. В ходе эксперимента с участием добровольцев выяснилось, что дыхание по схеме «короткий вдох — длинный выдох» повышает вариабельность сердечного ритма и усилит реакцию мозга на потенциальное вознаграждение. Полученные результаты могут найти применение в финансах, спорте и психотерапии импульсивных расстройств. Об этом информирует научное издание Neuron.
Механизм влияния дыхания на мозг и принятие решений
Ключевые детали научного эксперимента и выводы ученых:
- Суть эксперимента: Группа исследователей под руководством Вэньхао Хуана и профессора Союнг Пак протестировала 41 здорового добровольца. Участники принимали финансовые решения (выбор между безопасным и рискованным вариантами), соблюдая заданный ритм дыхания (вдох/выдох в соотношении 2 к 8).
- Физиологический эффект: Длинный выдох активировал вегетативную нервную систему, увеличивая вариабельность сердечного ритма (ВСР), а также повысил чувствительность нейронных сетей мозга к получению выгоды.
- Поведенческий результат: Находясь в состоянии замедленного дыхания с длинным выдохом, испытуемые статистически чаще отдавали предпочтение рискованным альтернативам.
- Практическое применение: Понимание связи дыхания и нейробиологии риска позволит разработать техники контроля перед принятием критических решений в бизнесе, инвестициях и спорте, а также создать новые методики коррекции импульсивности.