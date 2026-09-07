Контроль импульсов: как дыхательные практики помогут финансистам и спортсменам

Ученые из Германского института питания человека в Потсдаме выяснили, что медленное дыхание с удлиненным выдохом напрямую влияет на принятие решений, делая людей более склонными к риску. В ходе эксперимента с участием добровольцев выяснилось, что дыхание по схеме «короткий вдох — длинный выдох» повышает вариабельность сердечного ритма и усилит реакцию мозга на потенциальное вознаграждение. Полученные результаты могут найти применение в финансах, спорте и психотерапии импульсивных расстройств. Об этом информирует научное издание Neuron.