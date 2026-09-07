Особенный расчет для силовиков: от чего будет зависеть размер военных пенсий в 2027 году
РИА Новости: Социальный фонд автоматически проиндексирует пенсии в 2027 году
В 2027 году граждан России ждет поэтапная индексация всех ключевых видов пенсионных выплат — страховых, социальных и военных. Как сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров, перерасчет пройдет в несколько этапов начиная с февраля, а все процедуры будут выполнены в автоматическом режиме без необходимости подачи личных заявлений в Социальный фонд России. Об этом Р ИА Новости.
График и особенности перерасчета выплат по категориям
Основные этапы повышения пенсионных выплат в 2027 году:
- С 1 февраля 2027 года: Первичная индексация страховых пенсий, размер которой будет рассчитываться исходя из официального индекса роста потребительских цен (инфляции) за предыдущий год.
- С 1 апреля 2027 года:
- Дополнительное повышение страховых пенсий с учетом роста доходов бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ.
- Индексация социальных пенсий для инвалидов, лиц, потерявших кормильца без трудового стажа, а также граждан с недостаточным количеством индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
- С 1 августа 2027 года: Автоматический перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров с учетом баллов (ИПК), накопленных за предыдущий рабочий год.
- С 1 октября 2027 года: Повышение военных пенсий, размер которых напрямую привязан к росту денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.
- Условия оформления: Все указанные выплаты и перерасчеты будут начислены без заявительного порядка.