Особенный расчет для силовиков: от чего будет зависеть размер военных пенсий в 2027 году

В 2027 году граждан России ждет поэтапная индексация всех ключевых видов пенсионных выплат — страховых, социальных и военных. Как сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров, перерасчет пройдет в несколько этапов начиная с февраля, а все процедуры будут выполнены в автоматическом режиме без необходимости подачи личных заявлений в Социальный фонд России. Об этом Р ИА Новости.