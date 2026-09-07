«Кровавая засада у храма». Раненый медведь покалечил охотника в Братске

В Братске медведь с огнестрельным ранением атаковал охотника, который устроил на него засаду неподалеку от городского храма. Пострадавший доставлен в больницу, сообщил мэр города Александр Дубровин.

Как рассказал градоначальник, на протяжении нескольких дней местные охотники вели поиски хищника, который появлялся у храма Всех Святых в земле Российской просиявших и доходил до улицы Муханова, передает ТАСС.

Мужчины организовывали ночные засады и прочесывали лесные массивы.

«Когда зверя наконец обнаружили, случилось непредвиденное: раненый медведь бросился на охотника и ранил его. Мужчину экстренно доставили в больницу, где врачи оказали ему помощь», – рассказал Дубровин.

По словам мэра, за прошедшие выходные в городе было застрелено три медведя. Он также отметил, что часть жителей Братска, несмотря на предупреждения об опасности, продолжает посещать лесопарковую зону. Когда охотники выносили раненого товарища, пострадавшего от взрослого медведя, им навстречу спокойно шли местные жители, собиравшие грибы.

Ранее сообщалось о том, что нападения медведей на людей могут стать критическими осенью.