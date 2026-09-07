Полупустые пляжи и цены со скидкой 50%: как прошел летний сезон 2026 года в Крыму

Летний туристический сезон 2026 года в Крыму стал одним из самых сложных за последние годы: регион столкнулся с атаками на инфраструктуру, введением режима ЧС, топливным и энергетическим кризисами, а также отменившимися гастролями артистов. Несмотря на падение турпотока на десятки процентов и массовый отказ от бронирований в начале лета, оставшиеся и «подготовленные» туристы смогли насладиться полупустыми пляжами и низкой стоимостью отдыха. Об этом информирует портал MSK1.RU.