Полупустые пляжи и цены со скидкой 50%: как прошел летний сезон 2026 года в Крыму
MSK1.RU: подведены итоги самого курортного сезона в Крыму
Летний туристический сезон 2026 года в Крыму стал одним из самых сложных за последние годы: регион столкнулся с атаками на инфраструктуру, введением режима ЧС, топливным и энергетическим кризисами, а также отменившимися гастролями артистов. Несмотря на падение турпотока на десятки процентов и массовый отказ от бронирований в начале лета, оставшиеся и «подготовленные» туристы смогли насладиться полупустыми пляжами и низкой стоимостью отдыха. Об этом информирует портал MSK1.RU.
Итоги курортного лета и ситуация на полуострове к сентябрю
Главные выводы и ключевые проблемы туристического сезона 2026 года:
- Логистика и бензин: Начало сезона омбудсменилось ударами по транспортным артериям и нефтехранилищам, что вызвало дефицит топлива. Поезда прибывали в Керчь, откуда туристов развозили автобусами. К сентябрю топливный кризис начинает сходить на нет.
- Энергоснабжение и ЧС: Из-за перебоев со светом многие отели без собственных генераторов закрылись или продавали номера по себестоимости. В выигрыше оказались крупные комплексы и санатории с автономной генерацией, предоставившие скидки 20–50%.
- Культурный провал: Гастроли федеральных звезд (Шаман, Елена Ваенга, Олег Газманов и др.) не состоялись из-за режима ЧС и рисков блокировки логистики. Концерты перенесены на лето 2027 года.
- Финансовые потери и поддержка: Турпоток перераспределился в пользу Краснодарского края (Анапа, Геленджик). Для поддержки крымского турбизнеса правительство выделяет субсидии из федерального бюджета.
- Оценки туристов: По данным опросов, 28% гостей остались довольны уникальной возможностью отдохнуть на полупустых пляжах при отличном качестве моря, а недовольство сервисом и отключениями высказали лишь 2%.