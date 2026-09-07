От Шереметьево до «Сапсанов»: где и как Max ID планируют задействовать для пассажиров

Суть инициативы: Минтранс рассчитывает использовать сервисы отечественного мессенджера «Макс» и профиля Max ID для предъявления посадочных документов и подтверждения личности пассажиров при посадке на поезда и авиарейсы.

Статус проекта: Министр транспорта Андрей Никитин подчеркнул, что пока речь идет о перспективной концепции, а не о готовом проекте с точной датой запуска.

Контекст внедрения биометрии: В России уже действует сервис посадки по биометрии. С апреля 2026 года он работает на поездах по направлениям из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород, с августа — на маршрутах из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново, а с июня проходит эксперимент в аэропортах Шереметьево и Пулково.