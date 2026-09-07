От Шереметьево до «Сапсанов»: где и как Max ID планируют задействовать для пассажиров
ТАСС: Минтранс планирует использовать мессенджер «Макс» для посадки в поезда
Министерство транспорта Российской Федерации планирует в будущем интегрировать мессенджер «Макс» и цифровой идентификатор Max ID в систему посадки пассажиров на железнодорожный и авиатранспорт. Как сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) глава ведомства Андрей Никитин, идея является перспективным направлением, однако утвержденных сроков реализации у проекта пока нет. Инициатива станет следующим этапом развития бесконтактной идентификации после внедрения биометрии.
Перспективы внедрения Max ID и текущий статус цифровых сервисов
Ключевые аспекты заявления Минтранса и контекст цифровизации транспорта:
- Суть инициативы: Минтранс рассчитывает использовать сервисы отечественного мессенджера «Макс» и профиля Max ID для предъявления посадочных документов и подтверждения личности пассажиров при посадке на поезда и авиарейсы.
- Статус проекта: Министр транспорта Андрей Никитин подчеркнул, что пока речь идет о перспективной концепции, а не о готовом проекте с точной датой запуска.
- Контекст внедрения биометрии: В России уже действует сервис посадки по биометрии. С апреля 2026 года он работает на поездах по направлениям из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород, с августа — на маршрутах из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново, а с июня проходит эксперимент в аэропортах Шереметьево и Пулково.
- Площадка заявления: Интервью было дано в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.