Удар по печени и сердцу: почему народное «лечение» спиртным может привести к летальному исходу
Смертельный микс: чем грозит совмещение противовирусных лекарств и спиртного
Медицинские специалисты Камчатского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики выступают с предупреждением: народный метод «лечения» гриппа алкоголем представляет прямую угрозу жизни. Этанол критически подавляет иммунитет, усиливает обезвоживание организма и образует смертельно опасные токсические соединения при взаимодействии с жаропонижающими и противовирусными препаратами. Врачи также напоминают, что лучшей защитой остается вакцинация в сентябре–октябре, во время которой употребление спиртного строго противопоказано. Об этом сообщает еженедельник Аргументы и Факты — Камчатка.
Влияние этанола на вирусную инфекцию и вакцинацию
Ключевые медицинские факты о рисках спиртного при инфекции и прививках:
- Подавление иммунного ответа: Алкоголь снижает активность лейкоцитов и тормозит синтез интерферонов, из-за чего вирус гриппа распространяется по организму быстрее и протекает в более тяжелой форме.
- Обезвоживание и нагрузка на органы: На фоне высокой температуры этанол ускоряет выведение жидкости, приводит к сгущению крови и создает критическую нагрузку на почки, сердце и сосуды.
- Токсичность с лекарствами: Сочетание спиртного с популярными жаропонижающими и противовирусными средствами ведет к риску тяжелого токсического поражения печени и сводит на нет терапевтический эффект.
- Особая группа риска: У пациентов с хроническими заболеваниями (диабет, кардиопатологии) алкоголь при гриппе провоцирует развитее миокардита, пневмонии и острой дыхательной недостаточности.
- Правила при вакцинации: Прививаться по ОМС рекомендуется в сентябре–октябре. В первые 10–14 дней после укола необходимо полностью исключить алкоголь, чтобы не сорвать выработку защитных антител.