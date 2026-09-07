Удар по печени и сердцу: почему народное «лечение» спиртным может привести к летальному исходу

Ключевые медицинские факты о рисках спиртного при инфекции и прививках:

Подавление иммунного ответа: Алкоголь снижает активность лейкоцитов и тормозит синтез интерферонов, из-за чего вирус гриппа распространяется по организму быстрее и протекает в более тяжелой форме.

Обезвоживание и нагрузка на органы: На фоне высокой температуры этанол ускоряет выведение жидкости, приводит к сгущению крови и создает критическую нагрузку на почки, сердце и сосуды.

Токсичность с лекарствами: Сочетание спиртного с популярными жаропонижающими и противовирусными средствами ведет к риску тяжелого токсического поражения печени и сводит на нет терапевтический эффект.

Особая группа риска: У пациентов с хроническими заболеваниями (диабет, кардиопатологии) алкоголь при гриппе провоцирует развитее миокардита, пневмонии и острой дыхательной недостаточности.