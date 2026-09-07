Экс-арбитр ФИФА признал справедливым удаление Тюкавина в матче со «Спартаком»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал эпизод с удалением нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче со «Спартаком».

На 72-й минуте Тюкавин ударил локтем в шею защитника Александера Джику в борьбе за позицию. Арбитр Кирилл Левников показал футболисту прямую красную карточку, ВАР это решение поддержал.

Лапочкин обратил внимание на то, что в схожих эпизодах красные карточки уже получали по ходу сезона Илья Рожков из «Рубина» и Эгаш Касинтура из «Ахмата». Также за подобные нарушения наказывались игроки на чемпионате мира.

«У меня нет больших сомнений. Нет мяча, нет борьбы за мяч. Есть удар в область шеи. Это агрессивное поведение. Это красная», — сказал Лапочкин.

После удаления Тюкавина «Динамо» четко сыграло в обороне, не допустив у своих ворот серьезных голевых моментов, и удержало победный счет. После семи туров РПЛ «Динамо» и «Спартак» набрали по 13 очков и занимают третье и четвертое места соответственно.