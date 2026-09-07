«Локомотив» не зря забрал Мостового у «Зенита»: дебютант принес первую победу в РПЛ

Московский «Локомотив» одержал первую победу в чемпионате, обыграв в гостях «Балтику» со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил дебютант команды Андрей Мостовой на 85-й минуте.

Мостовой сразу вышел в стартовом составе после перехода в «Локомотив» из «Зенита» на правах аренды. В начале матча он играл на позиции нападающего, а затем переместился на привычное место левого вингера.

«Его квалификация не вызывает сомнений. Вопрос в игровом тонусе. Так или иначе, чем больше у нас качественных игроков, тем лучше», — прокомментировал дебют Мостового главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.

После семи туров «Локомотив» набрал шесть очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.

Ранее полузащитник Наиль Умяров назвал матч «Спартака» с «Динамо» (1:2) худшим в сезоне.