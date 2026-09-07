«Стекло сыпалось на головы». При атаке ВСУ на Севастополь пострадали две девочки

В результате удара Вооруженных сил Украины по Севастополю пострадали три мирных жителя. Среди раненых — двое несовершеннолетних. Об этом 6 сентября в мессенджере «Макс» сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, пострадали три человека: один мужчина и две девочки-подростка, у них осколочные ранения», — заявил глава региона.

Средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку на город. В ходе боевого дежурства были уничтожены три беспилотных летательных аппарата.

После падения обломков в районе улиц Николая Музыки и Супруна прогремели два взрыва. Ударной волной выбило стекла в нескольких многоквартирных домах и в здании детского сада. Осколки также повредили припаркованные во дворах автомобили. Сведения о масштабе разрушений уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 29 августа в Севастополе были сбиты 26 БПЛА.