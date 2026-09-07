Раковые клетки гибли одна за другой: появились первые результаты тестов вещества из облепихи
РИА Новости: в листьях облепихи обнаружено вещество против раковых клеток
Исследователи из Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) установили противоопухолевые свойства природного соединения казуариктина, содержащегося в листьях облепихи. В ходе лабораторных тестов вещество продемонстрировало высокую способность угнетать жизнеспособность и метаболическую активность раковых клеток. Потенциально казуариктин может стать основой для создания новых отечественных онкологических препаратов. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Ход исследования и научные выводы
Ключевые детали открытия ученых ВИЛАР:
- Объект исследования: Казуариктин — природное гидролизуемое таниновое соединение, экстрагированное из листьев облепихи.
- Лабораторная модель: Эффективность соединения тестировалась на стандартной клеточной линии рака шейки матки.
- Методология: Жизнеспособность опухолевых клеток оценивалась с помощью МТТ-теста (анализ метаболической активности) и прямого подсчета живых и погибших клеток при разной концентрации вещества.
- Результаты: Казуариктин показал себя как мощный ингибитор опухолевого роста. Падение активности злокачественных клеток напрямую зависело от дозировки и времени воздействия.
- Следующие этапы: Ученым предстоит детально изучить цитотоксичность, антиоксидантный профиль и биодоступность соединения, чтобы определить его пригодность для фарминдустрии.