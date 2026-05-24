Усталость, отеки, лишний вес: эндокринолог рассказала, чем грозит нехватка йода и как ее предотвратить

Врач-эндокринолог Областной больницы № 11 Светлана Смирнова предупредила, что дефицит йода остается актуальной проблемой для многих регионов, хотя большинство людей даже не подозревают о его существовании. По ее словам, йод играет ключевую роль в работе щитовидной железы и всего организма: он необходим для синтеза тироксина и трийодтиронина, которые регулируют обмен веществ, работу сердца и нервной системы, а также влияют на развитие мозга у детей, передает tmn.aif.ru .

При нехватке микроэлемента щитовидная железа пытается компенсировать дефицит гормонов, увеличиваясь в размерах, что может привести к развитию диффузного нетоксического зоба у детей, подростков и молодых людей, а также к образованию узлов, требующих постоянного медицинского наблюдения. Еще одним опасным последствием врач назвала гипотиреоз — снижение функции железы, симптомы которого — постоянная усталость, отеки, неожиданный набор веса, выпадение волос, сухость кожи и ухудшение памяти, — многие не связывают с нехваткой йода. Особенно тревожным Смирнова считает влияние дефицита на развитие детей: недостаток микроэлемента во время беременности способен привести к задержке умственного и физического развития ребенка.

В группе особого внимания находятся беременные и кормящие женщины — их потребность составляет 250 мкг в сутки, — а также дети, подростки в период активного роста и жители регионов с природным дефицитом йода. Для восполнения нехватки врач рекомендует начать с простых шагов: заменить обычную соль на йодированную, добавляя ее в готовые блюда, и разнообразить рацион морской рыбой — треской, лососем, сельдью, — морепродуктами, яйцами, молочными продуктами и черносливом. В отдельных случаях могут быть назначены специальные препараты, однако самолечение недопустимо, поскольку избыток йода так же опасен, как и его недостаток, и может привести к сбоям в эндокринной системе и поражению внутренних органов.

Смирнова подчеркнула, что в практике часто встречаются последствия йододефицита: от увеличения щитовидной железы до серьезных гормональных нарушений, и особенно тревожно, когда дефицит диагностируется у беременных женщин и детей. При этом простая профилактика — йодированная соль и сбалансированное питание — способна предотвратить множество проблем, а при появлении симптомов дисфункции визит к врачу откладывать не стоит.