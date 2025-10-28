«Жизнеспособные кубышки могут погибнуть»: специалисты надеются на перепады температур в борьбе с саранчой

По информации издания, сотрудники Россельхозцентра проверили 27 тысяч гектаров территорий. Мароккская саранча — это насекомые, которые относятся к вредителям. Обнаружение мест их зимовки позволяет специалистам бороться с вредителями с целью сохранения в будущем сельскохозяйственных культур. Сотрудники ведомства проверили 18 районов региона. В восьми из них обитают особи саранчи.

Анализ сотрудников ведомства показал, что вредители в большей степени обитают в тех районах, где преобладает теплый и мягкий климат. Весной специалисты проведут повторную проверку. Они установят, сколько насекомых пережило зимовку. Жизнеспособные кубышки могут погибнуть, если нынешний зимний сезон будет характеризироваться высокой влажностью и перепадами температур. В свою очередь специалисты также принимают необходимые меры, цель которых — защитить регион от нашествия вредителей. Готовиться к нашествию саранчи на Ставрополье начали еще в феврале.

Ранее сообщалось, что биолог Короткова подтвердила расселение богомолов в Подмосковье из-за теплых зим.