Журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt высказал мнение, что в настоящее время в зоне СВО инициатива полностью перешла на сторону России.

Военные РФ успешно движутся вперед. Наступление идет по всей линии боевого столкновения. На многих участках есть успехи. Параллельно с этим Россия наносит массированные удары по стратегическим объектам, расположенным на Украине.

«Продвижение российских войск вперед усилилось», - отметил журналист Кристоф Ваннер

Российская сторона также заявляет об успехах в зоне СВО. Согласно данным министра обороны Сергея Шойгу, на данный момент особенных успехов удается достичь на донецком направлении. Так, населенный пункт Марьинка, который имеет особенное стратегическое значение, был освобожден армией РФ в конце декабря.

Ранее политолог Георгий Федоров рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», насколько реально то, что Россия будет освобождать города Украины, которые не входят в ДНР и ЛНР: Днепропетровск и Одессу, Харьков, Николаев и Киев. Ранее об этом неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин и заместитель Главы российского Совбеза Дмитрий Медведев.