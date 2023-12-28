«Стратегическая цель»: выяснилось, планирует ли РФ освобождать Одессу, Днепропетровск и Киев

«Видимо, ситуация на фронте стала меняться, и в следующем году, возможно, эти цели будут в рамках проведения СВО. Потому что в нынешнем варианте пока еще не были четко обозначены условные границы спецоперации, куда необходимо довести войска», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».