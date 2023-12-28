«Стратегическая цель»: выяснилось, планирует ли РФ освобождать Одессу, Днепропетровск и Киев
Политолог Федоров озвучил возможные цели СВО на следующий год
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Заместитель Главы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев — русские города, но «временно оккупированные». Об этом написал в своем канале.
Как рассказал политолог Георгий Федоров, таким образом политик в том числе пересказал и слова президента РФ Владимира Путина.
«Видимо, ситуация на фронте стала меняться, и в следующем году, возможно, эти цели будут в рамках проведения СВО. Потому что в нынешнем варианте пока еще не были четко обозначены условные границы спецоперации, куда необходимо довести войска», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По его словам, периодическая расстановка ориентиров как-то помогает в этом отношении.
«Но надо понимать, что это необязательно на следующий год. И в целом, видимо, это какая-то стратегическая цель, потому что нынешний темп боевых действий не дает спрогнозировать, как и когда эти города станут русскими», — отметил эксперт.
Ранее выяснилось, как будет развиваться СВО в 2024 году.