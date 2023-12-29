Зимние каникулы: 7 идей для совместного времяпровождения семей с детьми

Каждый родитель знает, что чем больше ребенок занят, тем меньше времени остается для баловства. Совместное времяпровождение с родителями создает для ребенка чувство защиты. В период зимних каникул можно разнообразить досуг: устроить кулинарный мастер-класс, организовать фотосессию, инсценировать спектакль и не только, сообщает rosbalt.ru .

Рисование акварельными красками на снегу

Предварительно необходимо подготовиться. Сначала притоптать участок, который выбран в качестве импровизированного холста. Дома развести краски в большом количестве воды и разлить по пластиковым бутылкам.

Химические опыты в домашних условиях

В интернете предложено много разных вариантов. При выборе важно учитывать возраст ребенка. Маленькие ребята удивятся гашению соды, который можно выдать за извержение вулкана. Заинтересовать детей постарше можно другими опытами. Лабораторией временно станет кухня.

Приготовление рождественского печенья

При желании можно купить специальные формочки. Тогда получится печенье в виде елочек, животных или других предметов. Завораживает не только процесс приготовления, но и украшения готовых кондитерских изделий.

Фото: [ Pxhere.com ]

Шоу караоке

Конечно, можно устроить семейный музыкальный вечер. Намного веселее, если участие примет большое количество людей разной возрастной категории. Тогда можно и батл устроить.

Вечер настольных игр

Ассортимент настольных игр большой, причем предложены наборы для различных возрастов и любой стоимости. Некоторые направлены на то, чтобы ребенок сосредоточился, другие - на то, чтобы веселился.

Организация фотосессии

Можно взять костюм с утренника или создать образ дракона. В качестве атрибутов зимнего настроения рекомендовано взять кружки, пледы, термосы. Модный тренд - фэмили-лук, когда все члены семьи одеты одинаково.

Сказочное представление

Каждый член семьи может выбрать подходящую для себя роль - костюмера, режиссера или актера. Выбирать лучше добрые сказки, где много персонажей.

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