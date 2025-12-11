«Зимний рассвет превратился в огненное зарево». Что известно о пожаре, который едва не стер с лица земли деревню?

В деревне Сухая речка под Кемеровом вспыхнул пожар огромных масштабов. В региональном МЧС опасались, что огонь может перекинуться на всю деревню, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, на момент прибытия на место происшествия специалисты постановили, что огонь может распространиться на другие помещения и соседние здания. Очевидцы в соцсетях делились, что зимний рассвет превратился в огненное зарево. Надворные постройки горели открытым пламенем.

По данным ведомства, площадь пожара составила 25 кв. м. Огонь мог повредить дом, баню, гараж и автомобиль . Специалисты зафиксировали такие последствия: почерневшие окна, обгоревшие стены и крыши в гараже и бане. К устранению возгорания привлекли 19 специалистов, которым понадобилось пять единиц техники.

«Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации печи», — подытожили в МЧС.

В ведомстве отметили, что, несмотря на сильное возгорание, жертв удалось избежать. Никто из жильцов не пострадал. В 07:06 спасателям удалось потушить пожар. На момент в 06:40 пламя было сдержано.

