Крупный пожар на петербургском рынке ликвидирован: огонь охватил полторы тысячи квадратов

Пожарным удалось потушить открытое пламя в крупном торговом комплексе на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге. Огонь успел охватить огромную площадь, трагедия унесла жизнь одного человека. Об этом сообщает ТАСС.

Силы экстренных служб полностью ликвидировали открытое горение в здании рынка в Невском районе Петербурга. Возгорание, вспыхнувшее на площади в полторы тысячи квадратных метров, стало настоящим испытанием для огнеборцев.

Инцидент произошел в торговом комплексе по адресу улица Дыбенко, 16. По предварительным данным, пожар привел к человеческим жертвам: один человек погиб, еще один получил травмы. Его состояние сейчас оценивается медиками.

К тушению были привлечены значительные силы и средства МЧС. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы взять под контроль и полностью подавить распространение пламени. Сейчас на месте работают оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства и точную причину возникновения огня.

