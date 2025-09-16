Значение холестерина и индекс массы тела: эксперт назвал важные показатели здоровья

Главный внештатный специалист по медпрофилактике Минздрава Самарской области и ПФО Юрий Мальшин назвал показатели здоровья, которые должен знать каждый человек, сообщил sovainfo.ru.

Эксперт обратил внимание, что разбираться в показателях должен квалифицированный доктор. Однако пациенту необходимо знать некоторые особенности своего организма, чтобы своевременно реагировать на их изменения. По мнению Мальшина, стоит узнать давление, значение холестерина, индекс массы тела и уровень физнагрузки.

Эксперт рассказал, что давление 140/90 — это сигнал, что необходимо проконсультироваться со специалистом. Артериальному давлению доктор рекомендует уделять основное внимание. При сдаче анализа на холестерин важно знать, что показатель 5 мг/моль — это верхний порог значения. Индекс массы тела должен достигать не более 25.

По словам Юрия Мальшина, равномерные физические нагрузки положительно влияют на самочувствие. Лучше заниматься ежедневно не более 30 минут. При отсутствии такой возможности время (150 минут) распределяется на неделю. При посещении тренажерного зала достаточно общих 75 минут.

Эксперт отметил, что своевременная реакция на изменения перечисленных показателей помогает выявить проблему в организме и эффективно устранить ее. Скорректировать образ жизни россиянам помогут в Центрах здоровья. Так, в Самарской области они расположены по всей территории региона.

