Кардиолог назвала благоприятный для сердца и почек продукт

По словам эксперта, лук — доступный овощ, который полезен для контроля уровня сахара в крови и поддержания здоровья почек. Слова врача передает издание 20minutos.

Кардиолог Магдалена Перельо рекомендует людям с проблемами сердечно-сосудистой системы регулярно употреблять лук. Врач объяснила, что этот овощ содержит кверцетин – природный антиоксидант, способствующий снижению артериального давления, уровня холестерина и воспаления в организме.

Кроме того, данный продукт богат калием, клетчаткой и витаминами. Помимо пользы для сердца, врач отметила, что регулярное употребление лука помогает снизить уровень сахара в крови, что особенно актуально для людей с диабетом. Также овощ благоприятно влияет на здоровье почек.

Информация носит ознакомительный характер и не является медицинским советом.

