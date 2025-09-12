Тайна «Жужжалки»: что скрывает загадочная радиостанция УВБ-76 на самом деле

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников рассказал aif.ru, почему загадочную радиостанцию УВБ-76, известную в народе как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», связывают с ядерным оружием России.

В сентябре в эфире загадочной станции прозвучали ранее не использовавшиеся коды: «альма», «аутосыч», «древостой» и другие бессмысленные на первый взгляд слова. Эта активность вызвала новую волну спекуляций среди конспирологов по всему миру.

Радиостанция, вещающая на частоте 4625 кГц, работает с конца 1970-х годов. Большую часть времени она передает только монотонные помехи, но периодически в эфире появляются голосовые сообщения, состоящие из набора имен, цифр и странных слов. Особенность станции в том, что ее сигнал невозможно поймать на обычный гражданский приемник, а местоположение передатчиков регулярно меняется — от Московской до Ленинградской области. При этом активизируется станция чаще при каких-либо громких событиях в мире.

Самая популярная конспирологическая теория связывает УВБ-76 с системой «Периметр» (известной на Западе как «Мертвая рука») — комплексом автоматического ответного ядерного удара. Согласно этой версии, прекращение вещания станции должно запустить механизм возмездия.

Радиолюбители и специалисты предлагают более прозаические объяснения. По одной из версий, станция используется для проверки бдительности дежурных операторов на приемных пунктах. Контрольные слова специально подобраны сложными для распознавания, чтобы оператор не мог домыслить пропущенные буквы. Цифровые коды затем обрабатываются шифровальщиками для оценки качества работы.

Другая практическая версия предполагает использование частоты для передачи сообщений законспирированным агентам за рубежом. Коротковолновый сигнал невозможно полностью заглушить, что обеспечивает надежность односторонней связи. Адресат, имея кодовик, может расшифровать сообщение, в то время как для остальных оно останется бессмысленным набором символов.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников считает, что миф о связи станции с ядерным оружием был искусственно создан западными СМИ для формирования негативного и грозного образа России.

«Западные страны ведут против России активную информационную войну, обвиняя ее во всех бедах, кроме, наверное, CovID-19, в котором обвинили Китай. Скорее всего, эта версия активно поддерживается именно для того, чтобы создать негативный образ России в СМИ», — предположил Иванников.

Реальная функция УВБ-76, вероятно, гораздо проще и практичнее, чем предполагают конспирологические теории, и связана с обеспечением надежной закрытой связи в критических ситуациях.

Ранее сообщалось, что «Радио Судного дня» два раза вышло в эфир перед саммитом ШОС.