Звезда «Сельского детектива» Якушев ответил на критику из-за женитьбы на 19-летней

Звезда «Сельского детектива», 40-летний актер Данила Якушев недавно связал себя узами брака с 19-летней девушкой по имени Кристиной. Разница в возрасте между супругами составляет 21 один год. Это вызвало волну критики в социальных сетях. Однако сам артист не обращает внимания на хейт.

В интервью NEWS.ru Якушев признался, что до встречи с Кристиной был готов оставаться холостяком, но она кардинально изменила его жизнь, и теперь он мечтает о большой семье.

На упреки в свой адрес Данила отвечает спокойно. По его мнению, два взрослых человека сами могут разобраться в своих действиях. Он считает, что люди, оставляющие гневные комментарии, проецируют на их пару свой собственный горький опыт.

«Я не обращаю внимания на это, потому что мы счастливы», — сказал актер.

Познакомились Данила и Кристина в социальных сетях. Якушев случайно наткнулся на видео с интервью Кристины, снятое на Патриарших прудах. В нем девушка рассуждала о семье, ребенке и о том, что ей сложно найти достойного кандидата. Актер заинтересовался, написал ей, и между ними завязалось общение, которое переросло в роман.

Недавно пара официально зарегистрировала брак в ЗАГСе. На свадьбе Данила произнес трогательную речь, обращаясь к своей молодой супруге. Он поблагодарил ее за то, что она изменила его жизнь и дала ему надежду на семейное счастье.

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