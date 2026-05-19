37 лет спустя: Джейсон Донован поддержал бывшую возлюбленную Кайли Миноуг на премьере в Лондоне

Легендарная австралийская певица Кайли Миноуг воссоединилась со своим бывшим возлюбленным Джейсоном Донованом спустя 37 лет после расставания, сообщает The Voice. Он поддержал артистку на лондонской премьере ее документального фильма.

Кайли и Джейсон встречались с 1986 по 1989 годы. Именно тогда они играли экранных возлюбленных в популярном австралийском сериале «Соседи». Их роман был одним из самых обсуждаемых в шоу-бизнесе. Теперь, спустя десятилетия, они вновь появились вместе на публике.

Для выхода в свет Миноуг выбрала элегантный наряд: она была в черном платье с разрезами и белым кружевом. Образ дополнили классические лодочки, украшения с бриллиантами, гламурный макияж и вьющиеся локоны. На премьере также присутствовала сестра певицы, Данни Миноуг. Она появилась в блестящем голубом корсете и шелковых шароварах.

В одном из интервью Кайли откровенно рассказала о своей личной жизни. Она призналась, что самой большой любовью для нее был фронтмен группы INXS Майкл Хатченс. Музыкант свел счеты с жизнью в 1997 году. Певица заявила, что до сих пор чувствует его присутствие.

Также Кайли сообщила, что после расставания с Полом Соломонсом в 2023 году у нее не было отношений. Она отметила, что стала более разборчивой и не хочет встречаться с нарциссами.

Поклонники певицы с восторгом восприняли ее появление вместе с Донованом. Многие надеются, что это воссоединение перерастет в нечто большее, но пока звезды сохраняют дружеские отношения.

