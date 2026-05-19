«Ждал этого несколько лет»: почему Максим Фадеев обвинил главу издательства «Джем» в подделке документов?

Музыкальный продюсер Максим Фадеев обвинил генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова в многолетнем обмане, связанном с подделкой документов на авторские права, пишет 360.ru.

По словам Фадеева, Черкасов систематически подделывал бумаги, касающиеся прав на музыкальные произведения, созданные в конце 1990-х годов. В частности, речь идет о проектах певицы Линды.

Фадеев утверждает, что его подписи на документах были подделаны. В результате права на его музыку оказались незаконно переданными третьим лицам. Продюсер заявил, что на протяжении нескольких лет ждал уголовного преследования Черкасова, и теперь он рад, что справедливость наконец-то восторжествовала.

«Одним словом, я очень счастлив, что наконец-то стали догонять тварей и наказывать их», — сказал продюсер.

Напомним, Черкасов в настоящее время находится в следственном изоляторе (СИЗО). Суд ранее признал вдову композитора Вячеслава Добрынина потерпевшей по делу о мошенничестве. Черкасов останется под стражей как минимум до конца лета.

Ранее сообщалось, что продюсера певицы Линды отправили под домашний арест по делу о мошенничестве.