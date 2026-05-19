Андрей Воробьев: строительство новой поликлиники завершится в 2028 году в Голицыно

В Голицыно Одинцовского округа в 2028 году завершится строительство новой поликлиники для детей и взрослых. Ход возведения объекта проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Голицыно на бульваре Генерала Ремезова строим новую современную поликлинику на 300 посещений в смену (200 — взрослое отделение, 100 — детское), медицинскую помощь в самых комфортных условиях здесь смогут получать до 40 тыс. человек. Пятиэтажный корпус планируем сдать в I квартале 2028 года. Строительная готовность сейчас составляет 44%», — сообщил губернатор.

Объект строится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» взамен старой поликлиники на Советской улице. Его площадь составит около 5,5 тыс. кв. метров.

Сейчас на объекте ведутся работы по армированию стен и бетонированию перекрытий. Также монтируются системы горячего и холодного водоснабжения и вентиляции.

В поликлинике обустроят отделения терапии, педиатрии, лучевой диагностики, кабинеты флюорографии и рентгена, стоматологию и блок неотложной помощи. Здесь установят современное оборудование. Прилегающую территорию благоустроят и создадут на ней парковку на 38 мест.

«Благодаря тому, что мы открываем новую поликлинику, у нас будет возможность закрыть поликлинику, которая находится сейчас в жилом доме на первом этаже (на Советской ул.). Тем самым, мы часть кадров переводим сюда, в новое здание. Активно занимаемся кадровым резервом, подбором врачей и медсестер на будущее. И на данный момент укомплектованность штата — 82%», — рассказал главврач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.

В округе строят еще две поликлиники — в Звенигороде и в ЖК «Гусарская Баллада». Эти работы завершатся в 2027 году. Также осенью текущего года откроется региональный сосудистый центр в Перхушково. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капремонта здания, в котором разместится это учреждение.