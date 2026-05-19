«Есаул» с последствиями: ночной концерт на крыше авто устроили фанаты Газманова в Балашихе

Майская ночь на улице Заречной в Балашихе превратилась в импровизированный концерт под открытым небом. Двое молодых людей устроили зажигательное выступление на крыше автомобиля под хиты 90-х, чем вызвали неоднозначную реакцию соседей и интерес правоохранителей. Юрист в беседе с REGIONS объяснила, какое наказание грозит любителям ночных дискотек на крышах машин.

Около полуночи жители домов по улице Заречной были разбужены громкими криками и бодрыми ритмами песни Олега Газманова «Есаул». Источником шума стала припаркованная машина: молодые люди включили музыку на полную мощность, запустили аварийную сигнализацию и использовали крышу авто в качестве танцпола. Видеозапись шоу быстро облетела местные паблики. На кадрах видно, что даже знакомые танцоров пытались уговорить их спуститься, но артисты продолжали выступление, несмотря на позднее время.

Несмотря на то что конкретно этот инцидент закончился без вмешательства полиции, юристы предупреждают: подобные выступления могут дорого обойтись. Как пояснила представитель общественного контроля Балашихи юрист Гульназ Измайлова, у жильцов были все основания для вызова наряда. По ее словам, танцы на крыше автомобиля и громкая музыка в полночь — это сразу несколько правонарушений. Самое мягкое наказание, которое грозит нарушителям, по мнению юриста, — штраф до двух тысяч рублей за нарушение тишины и покоя граждан. Если же действия квалифицируют как мелкое хулиганство, к штрафу может добавиться административный арест на срок до пятнадцати суток.

Измайлова также дала рекомендации жителям, которые столкнулись с подобным шумом под окнами. Первым делом, как пояснила юрист, необходимо зафиксировать нарушение: снять видео, на котором видны действия нарушителей, номера машины и слышен уровень шума. Затем следует вызвать полицию по номерам «02» или «102». Если нарушители скрылись до приезда наряда, фото- и видеоматериалы можно направить в ГИБДД или полицию через электронную форму на официальных сайтах.

По словам Измайловой, иногда стоит попробовать решить вопрос мирно: в пылу веселья люди часто теряют чувство времени и не осознают, что мешают окружающим. Однако, как подчеркнула юрист, если конструктивного диалога не получается, закон полностью на стороне отдыхающих граждан, которые хотят тишины в ночное время.

