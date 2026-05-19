Кассеты вместо стриминга: «Руки Вверх!» выпустят первый за 14 лет альбом

Коллектив «Руки Вверх!» прервал 14-летнее молчание — лидер Сергей Жуков объявил о выходе нового альбома, причем на физическом носителе, который большинство слушателей уже не используют. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По словам Жукова, пластинка будет содержать 15 композиций, а ее физическим носителем выбрана аудиокассета. Музыкант иронично заметил, что не знает, где поклонники будут прослушивать материал, но такой шаг, по его мнению, заставит их искать старую технику.

Релиз растянут во времени: каждую пятницу будет публиковаться по одному треку. Процесс продлится до концертов группы в московских «Лужниках», намеченных на 25 и 26 июля. «Руки Вверх!» были популярны в конце 1990-х — 2000-х с хитами «Крошка моя», «Алешка» и другими. Предыдущий студийный альбом коллектив выпускал 14 лет назад. Детали о музыкальном наполнении новой работы пока не раскрываются.

