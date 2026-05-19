Перекус перед сном не обязательно мешает здоровью и фигуре — все зависит от того, что именно лежит на тарелке, пишет Real Simple. Эксперты советуют выбирать продукты с клетчаткой, магнием, триптофаном, омега-3, витамином D, антиоксидантами и мелатонином: они помогают утолить голод и поддерживают более спокойный сон.

В список удачных вариантов вошли грецкие орехи и миндаль: в них есть магний, клетчатка, мелатонин и полезные жиры. Еще один вариант, уже смахивающий на полноценный ужин, — каша с ягодами: просто сочетание вишни, винограда и овсянки даст вам необходимое количество нутриентов, чтобы спокойно уснуть.

Любителям соленого подойдут цельнозерновые крекеры. Подойдут даже вкусовые, например, сырные: это источник омега-3 и витамина D.

Среди белковых вариантов экспертам приглянулись простые рулетики из индейки, фруктовые йогурты, творожный сыр и даже яичницу. Эти продукты не требуют особых кулинарных навыков или часов готовки у плиты, зато помогают насытиться, а триптофан в птице, молочных продуктах и яйцах участвует в выработке веществ, связанных со сном.

Похрустеть можно даже кажущимся с первого взгляда не самый здоровый попкорн, главное — без лишнего сахара и масла.

А вот чего стоит перед сном избегать, так это, разумеется, алкоголя, сладостей, ультрапереработанных продуктов, кофеина, шоколада, энергетиков, острых блюд и тяжелой жирной еды. Список можно продолжать долго, да и смысл понятен: подобные продукты могут нарушать сон, провоцировать рефлюкс (выброс желчи в пищевод, изжогу и отрыжку) и дискомфорт в желудке.

Главное правило простое: если вы действительно голодны — лучше все же перекусить, чем ворочаться с пустым желудком.

Но если вечерние приступы голода повторяются постоянно, стоит пересмотреть ужин: в нем должны быть овощи, белок и сложные углеводы. Иначе все время придется чем-то перебиваться дополнительно.