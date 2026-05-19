Российский бегун бросил вызов расстоянию от Москвы до Ноябрьска

Уроженец поселка Яр-Сале на Ямале Альберт Окотэтто намерен пробежать 3200 километров от Москвы до Ноябрьска за два месяца. Старт назначен на 1 июня, финиш запланирован до 1 августа. Никакого сопровождения у спортсмена не будет — только беговая тележка с палаткой и флагом округа. И все это человек, который, по его собственному признанию, когда-то не мог пробежать на дорожке и двух минут и откровенно ненавидел бег. Подробности невероятного превращения и планы на сверхмарафон — в материале интернет-издания «Ямал-Медиа» .

Что значит 3200 километров

Ультрамарафон — это любой забег длиннее классических 42 километров 195 метров. Дистанции измеряют в километрах или часах. Маршрут Альберта Окотэтто пройдет от столицы до ямальского Ноябрьска. Преодолеть 3200 км спортсмен хочет за два месяца, проходя по 55-60 километров ежедневно.

Сопровождения не будет. Однако бегун не против, если на отдельных участках к нему присоединятся любители бега.

«Я встал на дорожку и выдохся через две минуты»

Альберт признается: он терпеть не мог бег ни в школе, ни в армии, ни в университете. Переломный момент, по его словам, наступил в 26 лет в обычном фитнес-клубе.

Как рассказал спортсмен, он встал на беговую дорожку и выдохся уже через две минуты. Это показалось ему обидным: он подумал, что не может позволить какой-то тренажер сломать его так быстро. По его собственному выражению, из принципа и «из вредности» он начал посещать фитнес-клуб исключительно ради беговой дорожки.

По совету друга он зарегистрировался на первый забег — полумарафон на 21 км. Затем пришел черед полноценного марафона на 42 км. Так за семь месяцев бывший ненавистник бега, по его словам, превратился в марафонца.

Клин клином: как травма колена помогла стать лучше

Другим вызовом, как пояснил Альберт, стала травма, полученная на футболе. Колено ныло постоянно, и это его раздражало.

По его словам, ему было противно постоянно чувствовать эту ноющую боль. Именно это чувство вместе с задетым эго, как он выразился, спровоцировало его уделять бегу огромное количество времени. Он хотел «клин клином вышибить» — и, как-то, это сработало. Колено окрепло, потому что мышцы вокруг поврежденного сустава стали сильнее от постоянных нагрузок.

Сразу после стандартного марафона, по словам Альберта, он записался на первый ультрамарафон — 63 километра в Санкт-Петербурге.

Как он сам признался, легко ему это не далось, он пробежал дистанцию с трудом. Но финиш его удивил: он прибежал вторым. И тогда, по его словам, он понял главное правило ультрамарафонов: чем длиннее дистанция, тем меньше конкурентов.

Популяризировать не бег, а народ

Свой забег из Москвы до малой родины, по словам Альберта, он задумал после того, как пробежал все возможные маршруты на Ямале. Главная цель, которую он называет, — не спортивный рекорд, а прославление округа и своего народа.

Как подчеркивает ультрамарафонец, в первую очередь он популяризирует свой народ, его выносливость и своих предков. Он родился на полуострове Ямал, вырос в поселке Яр-Сале и называет себя аборигеном Ямала. По его словам, предки по отцу кочевали в сторону Приуральского района, а предки по матери жили на территории полуострова Ямал. Идею о том, что выносливость предков передалась последующим поколениям и ею можно пользоваться, он, как он сам говорит, пытается транслировать постоянно.

Бегун отмечает: по его убеждению, его тело «создано эволюцией для выживания в дикой природе». Но понял он это, по его словам, только после переезда в 25 лет из ЯНАО в Санкт-Петербург.

Музыку на бегу Альберт не слушает. Как он объясняет, он предпочитает наблюдать.

По его словам, ему повезло быть ненцем. Он рассуждает так: если он кочевник, значит, он все время бежит и смотрит, что происходит вокруг. Увидев пустырь, он, по его признанию, думает о том, что здесь хорошо бы себя чувствовали олени. Как рассказывает спортсмен, он старается мыслить, как его предок, и отдаваться своей кочевой природе.

Тележка, палатка и никакого страха перед медведями

Во время забега Альберт, по его плану, будет катить перед собой специальную беговую тележку. В ней — палатка, спальный мешок и все необходимое для выживания. Ночевать он намерен на свежем воздухе. В случае экстремальной непогоды, как он уточняет, — в придорожных гостиницах.

Главную опасность, по мнению спортсмена, представляют не дикие звери, а водители. Бег по загородным трассам всегда сопряжен с риском. Чтобы быть заметнее, как пояснил Альберт, он украсил тележку светоотражающими элементами и флагом ЯНАО. Кроме того, он предупредил власти всех регионов на пути следования.

Медведи и другие дикие звери северянина, по его словам, не пугают. Он объясняет это двумя причинами. Во-первых, на основной части маршрута населенные пункты встречаются часто, а животные, как он полагает, предпочитают держаться подальше от шумных трасс. Во-вторых, как говорит сам Альберт, он бежит с открытым сердцем и этого же ждет от природы.

Хейтерам — спасибо

О своем забеге Альберт, как он обещает, будет рассказывать в соцсети «ВКонтакте». К негативным комментариям, по его признанию, относится философски.

Как пояснил бегун, комментарии хейтеров его больше всего веселят. Он предлагает помнить простое правило: каждый человек источает то, чем он переполнен. Если человек излучает добро, значит, он переполнен добром. Если излучает негатив — значит, переполнен негативом. Такую позицию, по его словам, он выработал для себя окончательно.

Старт ультрамарафону будет дан 1 июня. Финиш в Ноябрьске запланирован до 1 августа. За два месяца пути ненецкий кочевник намерен доказать: выносливость предков, как он сам убежден, — не легенда, а реальность, которая живет в каждом.

Ранее сообщалось, что видеорегистратор заснял голого бегуна на шоссе в Балашихе.