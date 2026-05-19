Мошки-белоножки и комары: иммунолог предупредил о смертельной аллергии на укусы

С приходом лета на Ямале и в других регионах Сибири активизировались комары, мошки и слепни. Местные жители знают: гнус способен не только испортить отдых, но и привести к серьезным травмам и даже летальному исходу. Охотник и путешественник Михаил Кречмар сравнил нападение мошки-белоножки с пыткой, а иммунолог Надежда Логина предупредила об анафилактических реакциях. Как спастись от кровососущих и что делать при укусах — в материале интернет-издания «Ямал-Медиа» .

Кровососущие насекомые — не просто досадная помеха. Еще в СССР на официальном уровне признали, что комары, слепни, мокрецы и мошки мешают работе, увеличивают производственный травматизм, не дают расслабиться на отдыхе, вызывают повышенную раздражительность, бессонницу и кожные аллергические реакции.

В древности, по некоторым данным, существовала жестокая пытка: человека оставляли обездвиженным и раздетым в тайге на съедение мошкаре. Похожим образом, как утверждают некоторые источники, поступали с заключенными ГУЛАГа. В 2023 году в СМИ разошлось видео с окровавленным мужчиной, который, по его словам, просто уснул в лесу и был жестоко искусан.

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с «Ямал-Медиа» отметила, что укусы насекомых могут вызвать сильную аллергическую реакцию. По ее словам, тяжелые последствия вплоть до анафилактического шока чаще всего возникают на укусы жалящих насекомых.

Писатель, охотник и путешественник Михаил Кречмар рассказал, что при большом скоплении комары могут закусать человека до смерти. Особую опасность, по его словам, представляет мошка-белоножка. Этот вид не просто кусает, а выгрызает куски кожи прямо из тела. Как пояснил Кречмар, человек покрывается тонкими красными пятнами, а если нападает большое количество белоножки, на теле образуются кровавые раны.

Как защититься от гнуса на Ямале

Главные средства от кровососущих, по мнению Михаила Кречмара, — это репелленты и правильная одежда. При этом одного нанесения спрея или мази недостаточно. Путешественник советует использовать противокомариные сетки и специальные костюмы, а также мазаться и брызгаться всеми доступными способами, которые кажутся эффективными. Ключевое правило, которое он называет, — обновлять защиту не реже чем раз в полтора-два часа.

Сам Кречмар предпочитает репеллент на основе ДЭТА. По его словам, это вещество обязательно должно быть в составе любого препарата, который действительно помогает от насекомых.

Чем обрабатывать места укусов

Если избежать атаки гнуса не удалось, врач Надежда Логина советует нанести на пораженные участки преднизолоновую мазь. Снять зуд, по ее словам, поможет и обычный лед. Однако в серьезных случаях необходимо обращаться к медикам.

Как отметила иммунолог, при появлении приступов слабости, головокружения, затрудненного дыхания или удушья нужно вызывать скорую помощь. Если же у человека просто повышенная реакция на укусы, но без угрожающих симптомов, стоит обратиться к аллергологу. Логина подчеркнула: аллергия на укусы насекомых излечима.

Народные средства от комаров и мошек

И Надежда Логина, и Михаил Кречмар признались, что не знают ни одного действенного народного препарата от гнуса. Особенно в условиях, когда насекомых очень много. Тем не менее люди применяют несколько домашних рецептов. Возможно, как полагают авторы рецептов, они помогут жителям регионов, где комаров и мошек не так много, как на Ямале.

Первый способ — ванилин. Порошок растворяют в теплой воде или смешивают с детским кремом в пропорции примерно один к десяти и наносят на кожу.

Второй рецепт — с гвоздикой. Пять граммов сухих бутонов кипятят в стакане воды около 15 минут, затем в отвар добавляют 10 капель одеколона и наносят на кожу.

Третий вариант — эфирные масла. Их резкий запах отпугивает насекомых. Маслами гвоздики, эвкалипта, чайного дерева, мяты или базилика смазывают края одежды и головные уборы. Однако полагаться только на эти методы в условиях ямальского гнуса, по мнению экспертов, не стоит.

Ранее сообщалось, что в трех регионах России ожидают нашествия комаров, а Астрахань уже под прицелом.