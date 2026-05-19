«Природа не предназначила это для мужских глаз»: Марина Федункив выступила против партнерских родов

Российская актриса Марина Федункив поделилась своим мнением о партнерских родах. В шоу «Вопрос ребром» она заявила, что мужчинам не стоит присутствовать при рождении ребенка, пишет Super.ru. По словам артистки, природа не предназначила для мужских глаз то, что происходит в родильной палате.

У самой Федункив не было партнерских родов. Она рассказала, что ее муж пришел, когда малыш уже родился. После того как новорожденного помыли и привели в порядок, папу позвали, чтобы он мог посмотреть на сына. Такой подход актриса считает правильным.

«Нельзя мужчине показывать то, чего он не должен видеть. Если бы это нужно было, природа бы создала так», — сказала артистка.

Федункив родила сына Теодора в 53 года. Отцом мальчика стал итальянский бизнесмен Стефано Маджи. Он моложе актрисы на 13 лет. Стефано не стремится к публичности и предпочитает оставаться в тени. О подробностях их отношений известно немного.

