МРОТ за школьника? Соцсети наводнили липовыми пособиями и скринами 2020 года

Родители по всей России бросились проверять кошельки после появления новости о пособии в размере МРОТ для школьников. Однако радость оказалась недолгой — соцсети наводнили липовые вбросы с обещанием легких денег и скринами пятилетней давности. Об этом сообщает «Lenta.ru».

В социальных сетях завирусилась «сенсация»: якобы по поручению президента Владимира Путина семьям с детьми школьного возраста начислят целый МРОТ. Звучит красиво, но реальность жестока. Никакого нового пособия для этой категории граждан не вводилось. Ни одного указа на официальных порталах Кремля или правовых актов нет. Это чистой воды кликбейтная реклама — развод на эмоциях и кликах.

Как распознать липу? Оформление кричащее, с восклицательными знаками и эмодзи. Текст пестрит ошибками и нестыковками. Например, в майской новости вдруг возникает фраза: «Оформить выплату можно в январе 2026 года, выплата будет выплачиваться в феврале». Откуда январь? Все просто — это заготовка с прошлого года, которую забыли переписать.

Для убедительности фейкометы прилепили скриншот зачисления 50 тысяч рублей. Вот только дата на нем — 2020 год, когда МРОТ составлял 12 130 рублей, а не 50 тысяч. В 2026 году МРОТ — 27 093 рубля, но и их никто не обещал. Аферисты просто используют старые картинки, чтобы обмануть доверчивых.

