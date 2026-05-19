«Пустыня Аризоны вместо Виндзорского замка»: 61-летний граф Спенсер тайно женился на археологе

Граф Чарльз Спенсер, младший брат принцессы Дианы, вступил в брак, пишет The Sun. Его избранницей стала археолог Кэт Джарман. Сообщается, что тайная церемония прошла в минувшую пятницу в штате Аризона.

Торжество состоялось в узком семейном кругу, вдали от любопытных глаз. Пара решила устроить скромное торжество в пустыне, почти не освещаемое в прессе. В совместном заявлении супруги поделились своими чувствами.

«Мы оба чувствуем невероятную удачу оттого, что прошли путь от коллег к дружбе, а затем — к глубокой любви и связи», — говорится в обращении.

Они добавили, что каждый этап их отношений сопровождался смехом, а объединяет их страсть к жизни.

История отношений Чарльза Спенсера и Кэт Джарман началась два года назад, но познакомились они гораздо раньше. Первая встреча произошла, когда графу предложили написать рецензию на книгу Джарман. Ее бестселлер в жанре нон-фикшен вышел в 2021 году. После этого пара не раз объединяла усилия во время археологических раскопок.

Профессиональное сотрудничество постепенно переросло в дружбу, а затем и в романтические отношения. Для 61-летнего Спенсера это уже четвертый брак. Поклонники королевской семьи и поздравили графа с новым семейным счастьем.

Ранее сообщалось, что на Меган Маркл вновь обрушился хейт из-за подражания Кейт Миддлтон.