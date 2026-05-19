Трехдневные ядерные учения России в Белоруссии встревожили Запад

Западные государства выразили обеспокоенность в связи с началом учений Вооруженных сил России по отработке действий с ядерным оружием на территории Белоруссии. Об этом сообщает британское издание Daily Express, отметив, что маневры, несомненно, вызывают опасения.

Как ранее информировало Минобороны РФ, российские военные приступили к трехдневным учениям, цель которых — подготовка и применение нестратегических ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Маневры проходят с 19 по 21 мая.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в комментарии для СМИ подчеркнул, что любое подобное мероприятие направлено на совершенствование боевой подготовки войск. Парламентарий также отметил, что одной из составляющих учений является демонстрация врагам России мощи отечественного оружия.

По данным западных аналитиков, размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии и совместные тренировки по его применению — это сигнал НАТО о готовности Москвы отвечать радикально в случае прямой угрозы. В Минобороны РФ ранее заявляли, что учения носят плановый характер и проводятся в строгом соответствии с международными обязательствами России.

В Кремле отказались от немедленных комментариев, но ранее официальные представители неоднократно подчеркивали, что подобные маневры не направлены против какой-либо конкретной страны и являются суверенным правом Российской Федерации и Республики Беларусь как союзного государства. Тем временем в ряде европейских столиц призвали к деэскалации и возобновлению диалога по контролю над вооружениями.

Ранее политолог Миронов заявил о том, что на Западе нагнетают истерию из-за ядерных учений России.