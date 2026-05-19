Умный домофон сдал беглеца: мошенник прятался 10 лет, но не смог скрыться от камеры в подъезде

Криминальная драма с десятилетним стажем рухнула из-за обычного домофона — в Москве «умная» камера подъездного видеоглазка вычислила 68-летнего беглеца, который скрывался от правосудия после аферы на 70 миллионов рублей. Об этом сообщает «Lenta.ru».

В апреле 2026 года технический прогресс сыграл злую шутку с пожилым аферистом. Система распознавания лиц в столичной многоэтажке зафиксировала мужчину, чья физиономия уже больше десяти лет числилась в федеральном розыске. Ижевский суд оперативно отреагировал — беглеца этапировали и отправили в СИЗО.

По версии следствия, в период с 2014 по 2015 год злоумышленник и его подельники занимались липовым страхованием сельхозпредприятий. Договоры были фиктивными, а деньги уходили в карман. Пострадали бюджеты сразу трех регионов: Удмуртской Республики, Тульской и Рязанской областей. Общая сумма ущерба перевалила за 70 миллионов рублей. Всего в деле насчитывается 168 эпизодов преступной деятельности.

Десять лет мужчина виртуозно заметал следы, но в итоге его подвела собственная неосторожность — или, напротив, слишком умный домофон. Теперь пенсионеру светит реальный срок за мошенничество в особо крупном размере.

