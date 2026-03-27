40-летний Овечкин прибил «Юту» хет-триком

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграли «Юта Маммот» со счетом 7:4. Главными героями стали россияне Александр Овечкин и Александр Мирошниченко, забросившие пять шайб своей команды.

«Юта» вела после первого периода (3:1), причем во всех трех голах поучаствовал российский защитник Михаил Сергачев. Однако во втором периоде Овечкин переломил ход игры, забросив две шайбы. В заключительном игровом отрезке «Вашингтон» уже доминировал, а Овечкин в концовке матча оформил хет-трик, отправив шайбу в пустые ворота.

«У нас были проблемы с забитыми голами какое-то время, заброшенные шайбы давались нам с трудом. Мирошниченко забил парочку значимых голов. Овечкин, очевидно, сделал нечто невероятное сегодня. Даже на скамейке ты чувствуешь уверенность, нарастающую с каждой заброшенной шайбой», — сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

Овечкин сделал 34-й хет-трик в карьере и второй в текущем сезоне. Теперь у капитана «Вашингтона» 1003 шайбы в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Уэйна Гретцки осталось 13 голов.

В текущем сезоне на счету Овечкина 56 (29+27) очков в 73 матчах. Вызванный из АХЛ Мирошниченко забросил свое две первые шайбы в чемпионате.