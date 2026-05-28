В Подмосковье у женщин с ВИЧ родились более 140 здоровых детей

С начала 2026 года в Подмосковье у женщин с положительным ВИЧ-статусом родились 142 здоровых ребенка, все они принимали антиретровирусную терапию. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Современная терапия позволяет женщинам с вирусом иммунодефицита человека стать мамами здоровых малышей, сводя к минимуму риск передачи вируса от матери к ребенку», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, врачи Центра СПИД и акушерской службы региона помогают обеспечивать беременных пациенток с ВИЧ необходимыми препаратами, а также наблюдают за ними на всех этапах беременности и после родов. За состоянием новорожденных следят до 1,5 лет, пока не снимут диагноз. При наличии у них ВИЧ-инфекции им сразу же проводят бесплатное лечение.

Напомним, что пройти бесплатное и анонимное обследование на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства, в кабинетах анонимного тестирования и консультирования или в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Узнать подробнее о рекомендациях беременным и молодым родителям можно на официальном сайте центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.