В Химках стартовало строительство второй очереди ЖК «Квартал Ивакино», Группа «Самолет» приступила к строительству пятого корпуса, рассчитанного на 988 квартир общей площадью свыше 43 тыс. кв. м. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В новостройке будут представлены различные планировки квартир — от студий до трехкомнатных, часть квартир передадут собственникам с готовой отделкой от застройщика. На первом этаже разместятся объекты стрит-ритейла. Ввести корпус в эксплуатацию планируется в III квартале 2028 года.

На дворовой территории разместят игровые площадки для детей разных возрастов, спортивные тренажеры, столы для настольного тенниса и игр в шахматы, парковочные места вынесут за пределы двора.

В общей сложности в составе проекта предусмотрено строительство 27 жилых корпусов с закрытыми дворами-парками, трех детских садов, двух школ, поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса.

